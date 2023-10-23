وزير فلسطينى: 1.4 مليون مواطن نزحوا داخل قطاع غزة غالبيتهم فقدوا منازلهم

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني إن حوالي 1.4 مليون مواطن نزحوا داخل قطاع غزة وأن غالبيتهم فقدوا منازلهم.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن أولوية القيادة الفلسطينية في الوقت الحالي تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد مجدلاني أن من ضمن أولويات القيادة الفلسطينية أيضًا وقف العدوان الذي من شأنه إيقاف آلة القتل والدمار ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والبنية التحتية التي دُمرت بشكل شبه كامل في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع الحصار وفتح مسارات آمنة لإدخال المواد الغذائية والطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وزير فلسطينى: حصار الاحتلال أدى لوفاة العديد من المرضى بسبب نقص الخدمات الطبية

وتابع: "نسعى لوقف الحصار الذي أدى لوفاة العديد من المرضى والأطفال والنساء والمسنين جرّاء نقص التغذية والخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى وقف سياسة التهجير القسري الذي تعرض له أبناء قطاع غزة، سواء كان بدفعهم إلى سيناء أو جنوب وادي غزة".