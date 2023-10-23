اختفاء عائلات كاملة من السجلات.. 27 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى أمس فى غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن عائلات بأكملها تم مسحها من السجل المدني خلال الساعات الأخيرة نتيجة العدوان والغارات الإسرائيلية.

وخلال الساعات الأخيرة القليلة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق في غزة.

وقالت إنه كانت هناك استهدافات عنيفة جدًا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، مشيرة إلى أن ليلة أمس شهدت الاستهدافات الأعنف ربما منذ بداية هذه الحرب.

وتابعت أن تلك الاستهدافات كانت كثيفة جدًا في شمال قطاع غزة ومنطقة الفالوجة وجباليا، وكانت أيضًا غارات مكثفة في منطقة النصر، إضافة إلى مناطق الشجاعية والزيتون وخان يونس ورفح ودير البلح أيضًا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 27 مجزرة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى اللحظة، مؤكدة أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 5 آلاف شهيد وأكثر من 15 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

مراسلة "القاهرة الإخبارية": أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا نازحين

وتابعت أن طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين جرّاء الاشتباكات العنيفة التي جرت الليلة الماضية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا نازحين.