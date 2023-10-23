الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر المكثفة فى إيصال المساعدات إلى غزة

أنور إبراهيم
أنور إبراهيم

أشاد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بجهود مصر المكثفة في إيصال المساعدات إلى غزة بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وشهدت القمة المصرية الماليزية التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي التأكيد المستمر على حتمية إيصال ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

بالإضافة إلى التأكيد على حتمية النظر إلى المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة باعتبارها مسألة حيوية باعتبار أن هذا الجانب بإمكانه توفير سبل الحياة لأهالي غزة مع النظر إلى الواقع المكروب الذي يعيشونه.

رئيس وزراء ماليزيا الرئيس السيسي القمة المصرية الماليزية قطاع غزة غزة المساعدات الأنسانية لغزة

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