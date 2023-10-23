خبير دولى: مصر تحركت فى كل الاتجاهات لإنهاء التصعيد الإسرائيلى بقطاع غزة

كشف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن مصر تحركت في كل الاتجاهات لإنهاء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأضاف أن مصر اتبعت سياسة الرشد والحكمة والصبر في التعامل مع التصعيد في قطاع غزة، لأن مصر من خلال رؤيتها السياسية الراشدة تسعى لإحلال السلام وكسر الحصار علي قطاع غزة.

وأشار حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر بسياستها الدبلوماسية الواعدة نجحت في حشد الرأي الدولي العالمي بأكثر من 31 دولة من أجل فك قيود الحصار على قطاع غزة، بما يتوافق مع القوانين الدولية.