الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد عددًا من المحاور الرابطة شرق العاصمة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية شملت: المعادي، والمقطم، والبساتين، ومصر القديمة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار توفير محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

ربط محاور جنوب وشرق القاهرة

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

ورافق المحافظ في جولته جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
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