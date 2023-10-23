تحليل مخدرات لـ5 متهمين بقتل بائع في مشاجرة بحدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، إجراء تحليل مخدرات لـ 5 متهمين بالتسبب في قتل بائع في مشاجرة بينهم بمنطقة حدائق القبة، وعرضهم على الطب الشرعي.

كانت كشفت مناظرة النيابة لجثة البائع، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبها إصابات متفرقة بالجسم وسحجات وعدة جروح قطعية وضربات بالرأس نتج عنها نزيف دموي غزير في المخ نتيجة تهشم بالرأس.



وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.



وتابع يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة.

كانت تم ضبط 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.