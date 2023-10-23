الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لـ5 متهمين بقتل بائع في مشاجرة بحدائق القبة

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، إجراء تحليل مخدرات لـ 5 متهمين بالتسبب في قتل بائع في مشاجرة بينهم بمنطقة حدائق القبة، وعرضهم على الطب الشرعي.

كانت كشفت مناظرة النيابة لجثة البائع، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبها إصابات متفرقة بالجسم وسحجات وعدة جروح قطعية وضربات بالرأس نتج عنها نزيف دموي غزير في المخ نتيجة تهشم بالرأس.

وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.

وتابع يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة.
كانت تم ضبط 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حوادث غرب القاهرة تحليل مخدرات الطب الشرعي مشاجرة قتل بائع

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