الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 320 هدفًا فى غزة أمس

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم أمس أكثر من 320 هدفًا فى كل أنحاء قطاع غزة، مُستهدفًا "أنفاقًا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية".

وقال جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم، إنه واصل خلال أمس الأحد مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق تتواجد فيها العشرات من عناصر المقاومة، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها العناصر، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها ونقاط المراقبة.

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