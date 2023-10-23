الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزارة تهديفية وحدث تاريخي.. أهم ظواهر مباريات الأسبوع الرابع من دوري نايل

الزمالك هزم سموحة
الزمالك هزم سموحة بخماسية

حفلت مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل بالمتعة والإثارة، وخطفت مباراة المقاولون وإف سي زد الأضواء، واستحقت لقب مباراة تاريخية بعد شهدت حدثا لم يتكرر من 24 سنة، وهو احتساب خمس ركلات جزاء حيث احتسب الحكم السيد منير 5 ركلات منها أربع ركلات جزاء لفريق إف سي زد وركلة واحدة للمقاولون.

مباراة المقاولون وإف سي زد شهدت 5 ركلات جزاء 

27 هدفا و9 ركلات جزاء في 8 مباريات

الأسبوع الرابع بدوري نايل شهد تسجيل 27 هدفا في 8 مباريات، بعد تأجيل مباراة الأهلي والجونة، مقابل تسجيل 31 هدفا في تسع مباريات بالأسبوع الثالث، وتم تسجيل 14 هدفا في الشوط الأول منها خمسة أهداف في الفترة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15 وثلاثة أهداف من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 وثلاثة أهداف من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45 وثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع.

وتسجيل 13 هدفا في الشوط الثاني منها هدف واحد من الدقيقة 46 إلى الدقيقة 60 وثلاثة أهداف من الدقيقة 61 إلى الدقيقة 75 وخمسة أهداف من الدقيقة 76 إلى الدقيقة 90 وأربعة أهداف في الوقت بدل الضائع.

الزمالك يُحقق الفوز الأكبر

مباريات الأسبوع الرابع انتهت ست مباريات منها بالفوز ومباراتان بالتعادل وكان أكبر فوز في الأسبوع الرابع من نصيب الزمالك الذي سحق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف يليه فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية بأربعة أهداف نظيفة.

واحتسب الحكام تسع ركلات جزاء سجل منها ستة لاعبين وهم محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وزياد كمال لاعب انبي ومحمود صابر ومصطفى زيكو ورأفت خليل لاعبو إف سي زد والأوغندي جوزيف أوشايا لاعب المقاولون بينما أخفق ثلاثة لاعبين وهم أحمد خليل كالوشا مدافع انبي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب إف س زد.

وشهدت مباريات الأسبوع الرابع استخدام الحكام للكارت الأصفر 31 مرة واختفت البطاقات الحمراء ليكون الأسبوع الوحيد هى الخالي من البطاقات الحمراء منذ بداية الدوري.

ترتيب فرق دوري نايل بعد الأسبوع الرابع 

1.بيراميدز  10 نقاط

2.مودرن فيوتشر  9 نقاط 

3.المصري  9 نقاط

4.الزمالك  8 نقاط 

5.إف سي زد 8 نقاط

6.سموحة  7 نقاط

7.الأهلي 6 نقاط

8.بلدية المحلة 5 نقاط

9. الاتحاد السكندري 5 نقاط

10.سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

11.إنبي 4 نقاط

12.طلائع الجيش 4 نقاط

13.فاركو 4 نقاط

14.الإسماعيلي 3 نقاط

15.الداخلية 3 نقاط

16.الجونة نقطتان

17.المقاولون نقطتان 

18.البنك الأهلي بدون نقاط

دوري نايل الزمالك المقاولون إف سى زد سموحة

مواد متعلقة

مفاجأة حسام أشرف.. ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الرابع

دورى المحترفين.. غزل المحلة فى مهمة المحافظة على القمة أمام مكادى ملك التعادلات

لافيينا فى مهمة سهلة أمام النجوم.. وطنطا يواجه التعدين ببطولة دورى المحترفين

دورى المحترفين.. بتروجت يسعى للعودة للانتصارات أمام المقاصة ودكرنس يواجه بترول أسيوط

مباراة الـ5 ركلات جزاء.. المقاولون العرب يتعادل مع زد 3-3 في دوري نايل

3 ركلات جزاء في الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على إف سي زد بهدفين لهدف

التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون وإف سي زد في الأسبوع الخامس لدوري نايل

أسوان في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بافتتاح الأسبوع الخامس لدوري المحترفين

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنساني الأروع

علي سعدة

نظره علي الاحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى