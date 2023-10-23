غزارة تهديفية وحدث تاريخي.. أهم ظواهر مباريات الأسبوع الرابع من دوري نايل

حفلت مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل بالمتعة والإثارة، وخطفت مباراة المقاولون وإف سي زد الأضواء، واستحقت لقب مباراة تاريخية بعد شهدت حدثا لم يتكرر من 24 سنة، وهو احتساب خمس ركلات جزاء حيث احتسب الحكم السيد منير 5 ركلات منها أربع ركلات جزاء لفريق إف سي زد وركلة واحدة للمقاولون.

مباراة المقاولون وإف سي زد شهدت 5 ركلات جزاء

27 هدفا و9 ركلات جزاء في 8 مباريات

الأسبوع الرابع بدوري نايل شهد تسجيل 27 هدفا في 8 مباريات، بعد تأجيل مباراة الأهلي والجونة، مقابل تسجيل 31 هدفا في تسع مباريات بالأسبوع الثالث، وتم تسجيل 14 هدفا في الشوط الأول منها خمسة أهداف في الفترة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15 وثلاثة أهداف من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 وثلاثة أهداف من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45 وثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع.

وتسجيل 13 هدفا في الشوط الثاني منها هدف واحد من الدقيقة 46 إلى الدقيقة 60 وثلاثة أهداف من الدقيقة 61 إلى الدقيقة 75 وخمسة أهداف من الدقيقة 76 إلى الدقيقة 90 وأربعة أهداف في الوقت بدل الضائع.

الزمالك يُحقق الفوز الأكبر

مباريات الأسبوع الرابع انتهت ست مباريات منها بالفوز ومباراتان بالتعادل وكان أكبر فوز في الأسبوع الرابع من نصيب الزمالك الذي سحق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف يليه فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية بأربعة أهداف نظيفة.

واحتسب الحكام تسع ركلات جزاء سجل منها ستة لاعبين وهم محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وزياد كمال لاعب انبي ومحمود صابر ومصطفى زيكو ورأفت خليل لاعبو إف سي زد والأوغندي جوزيف أوشايا لاعب المقاولون بينما أخفق ثلاثة لاعبين وهم أحمد خليل كالوشا مدافع انبي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب إف س زد.

وشهدت مباريات الأسبوع الرابع استخدام الحكام للكارت الأصفر 31 مرة واختفت البطاقات الحمراء ليكون الأسبوع الوحيد هى الخالي من البطاقات الحمراء منذ بداية الدوري.

ترتيب فرق دوري نايل بعد الأسبوع الرابع

1.بيراميدز 10 نقاط

2.مودرن فيوتشر 9 نقاط

3.المصري 9 نقاط

4.الزمالك 8 نقاط

5.إف سي زد 8 نقاط

6.سموحة 7 نقاط

7.الأهلي 6 نقاط

8.بلدية المحلة 5 نقاط

9. الاتحاد السكندري 5 نقاط

10.سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

11.إنبي 4 نقاط

12.طلائع الجيش 4 نقاط

13.فاركو 4 نقاط

14.الإسماعيلي 3 نقاط

15.الداخلية 3 نقاط

16.الجونة نقطتان

17.المقاولون نقطتان

18.البنك الأهلي بدون نقاط