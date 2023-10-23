الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

لماذا ترجئ إسرائيل الاجتياح البرى لغزة؟.. ما القصة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا بعنوان: لماذا ترجئ إسرائيل الاجتياح البري لغزة؟.

تداعيات إسرائيل حول الاجتياح البري لغزة:

وسائل إعلام إسرائيلية تشير لمخاوف من خوض حرب مزدوجة.

حرب شوارع على الأرض وحرب مع الفصائل في الأنفاق.

قلق حكومة نتنياهو بشأن رد الفعل الداخلي.

اقتراب فصل الشتاء.

التكلفة الاقتصادية للهجوم البري.

الاجتياح البري لغزة قد يشبه الحرب الطويلة في أفغانستان.

كشفت الاستخبارات الأمريكية أن الهجوم البري على غزة قد يستمر سنوات وسيتضمن قتالًا مروعًا.

الاجتياح البري قد يواجه هجمات انتحارية وكمائن مفخخة.

الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير سكان غزة من الشمال للجنوب.

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