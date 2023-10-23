محافظ القاهرة: مدرسة الفواخير ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الحرف التراثية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقية لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة بمناسبة بدء أول عام دراسى لها.

وأكد محافظ القاهرة أن بدء الدراسة فى مدرسة الفواخير هذا العام يُعد ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الحرف،والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، بتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين يتمتع بالقدرات الفنية العالية، من خلال مناهج دراسية فعالة وتخصصات نوعية تُغطي مجال صناعة الفخار والخزف والحراريات ترسيخًا للمكانة المميزة للصناعات الحرفية المصرية محليًا ودوليًا.



أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر

وأشار المحافظ ، إلى أن هذه المدرسة تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر، وتم انشائها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة لتعزيز هذه الحرفة وحمايتها من الاندثار، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "عبدالعال" أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدرسة في منطقة الفواخير يأتى استكمالًا لمسيرة التنمية الصناعية التي تشهدها مصر الفترة الحالية، ولخلق جيل جديد يحمل في يده خبرة الفنانين من الصناع، بالإضافة إلى أساس علمي حديث من خلال مناهج ونظم وضعت أسسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشاركة وتنسيق مع الصندوق القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" لتعمل على استمرار هذه الصناعة وترسيخ مكانتها محليًا وَدوليًّا، ولتكون هذه المدرسة مقصدًا سياحيًا جديدًا يضاف إلى المزارات السياحية بالقاهرة.

وتفقد اللمحافظ ومرافقيه الفصول الدراسية، واشادوا بمدى تفاعل المعلمين مع الطلاب، كما تفقدوا معامل الحاسب الآلي ومعامل العلوم التي اتسمت بأنها على أعلى المستويات الحديثة، كما تابع ورش الحرف اليدوية للطلاب التى امتازت بتوفير جميع الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الطلاب بالإضافة لوجود أفضل معلمين وفنيين لتخريج جيل من الفنيين المهرة.

المدرسة ستسهم في تنمية وتطوير حرفة الفواخير

من جانبه صرح أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذه المدرسة ستسهم فى تنمية وتطوير حرفة الفواخير ومنع اندثارها، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية لتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، الذين يتمتعون بالقدرات الفنية العالية، وذلك بسبب تكامل المنهج النظري بالتطبيق العملي في المدرسة.

وأكد أن نظام التعليم الفنى التطبيقى التكنولوجي الجديد، الذي استقطب أنظار ابنائنا الطلاب وأصبح الإقبال عليه كبيرا وذلك بفضل تغير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى والذى بدوره يسهم فى تخريج فنيين وكوادر فنية لنهوض بمستقبل وطننا

جدير بالذكر، أن مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية تم انشاءها فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة”.

وتهدف إلى تخريج طالب منتج وفقًا لأحدث المعايير الدولية وتضم هذا العام ٤٣ طالب وطالبة منهم ١٨ طالبة و٢٥ طالب، ويوجد بها ٤ فصول و٣ معامل للعلوم والحاسب الآلى وورشتين للعملى ، ونظام الدراسة بالمدرسة ٣ سنوات وتم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية، وجارى الحصول على الاعتماد الدولي من الاتحاد الأوروبى لمطابقة المعايير وهو ما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية بأى دولة أوروبية.

ويدرس الطلاب فى السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية سواء النقش والزخرفة، أو الصب والتشكيل، وكان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع ٢١٠ درجة ويتم استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع

