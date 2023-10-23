بعد عرض الحلقة الأولى.. روّاد السوشيال يشيدون بحكاية "عيشها بفرحة"

أشاد روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بحكاية "عيشها بفرحة"، وتعد ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للفنانة هبة مجدي، ويشاركها البطولة الفنان هاني الدقاق، وحسن أبو الرووس، وعدد كبير من نجوم الفن، بعد عرض الحلقة الأولى منها.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، وكتبت هوبا سعيد، من روّاد السوشال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "المسلسل بصراحة تحفه بجد تسلم إيدك"، وعلّقت إيمان عبد السلام، من مستخدمي "فيسبوك" قائلًة: "روعة المسلسل تحفة".

وأشاد حساب حمل اسم عماد ناصف، من روّاد "فيسبوك"، قائلًا: "ساهم بشكل واضح في عودة الدراما المصرية إلى مكانتها..ربنا يوفقك وفريقك المحترم"، وكتبت مني عبد السلام من روّاد السوشيال: "مسلسلات تحفة بجد"، واتفقت في الرأي معها حساب حمل اسم فاطمة محمد قائلًة: " حلقات رائعه بنستناها يوميا .شابو بجد وبالتوفيق دايما".

حكاية عيشها بفرحة تتصدر منصة واتش ات -watch it"

وتصدرت الحكاية الثالثة "عيشها بفرحة"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، للفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا منصة واتش ات الرقمية، لتحتل المركز الثاني ضمن المسلسلات المعروضة عبر المنصة الرقمية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منها مساء أمس الأحد، وذلك بعد الأحداث القوية التي عٌرضت فيها وتصاعدها، وذلك أثناء عرضها عبر قنوات أون دراما بمواعيد مختلفة.

أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

جدير بالذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبوالروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.