والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

قالت والدة الشهيد الملازم أول عمر خالد عبد الصبور، "لكل أم شهيد أقول ربنا يصبرك، وتذكري أنه ربنا هيجمعكم في الجنة".

وأشارت والدة الملازم عمر خالد، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، إلى أن نجلها استشهد يوم 23 يناير عام 2018 في إحدى مداهمات العملية الشاملة.

حب الناس وقادته له كان كبيرا جدًا

وتابعت أتمنى ربنا يجمعني معاه في الجنة، مؤكدة أن الحزن على فراق الابن من الصعب نسيانه، مشيرة إلى أن حب الناس وقادته له كان كبيرا جدًا.

صديقه أبلغني بخبراستشهاده

فيما قال أحمد خالد، شقيق الشهيد عمر خالد، إن صديق شقيقه أبلغه بخبر استشهاده، معقبًا "طلب مني قبل سفره الأخير واستشهاده أن أراعي والدي ووالدتي، وهو كان أحن وأطيب مني بكتير عليهم".