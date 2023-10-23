رهانات غربية أحبطتها "القاهرة للسلام".. مصر تنجح فى تأجيل الاجتياح البرى ودخول المساعدات

كشف شادي محسن، باحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، رهانات الجانب الغربي التي أحبطتها قمة القاهرة للسلام وموقف الدول العربية الموحد مع مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن مصر تسببت من خلال جهودها فى تأجيل الاجتياح ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: "قمة القاهرة للسلام أكدت الرواية العربية المتماسكة، كان هناك تصور غربي أوروبي عن وجود معسكرين داخل الدول العربية وعواصمها أحدهما محايد، والآخر يؤيد حق غزة في أراضيها".

موقف عربي موحد

وواصل: "قمة القاهرة للسلام أثبتت الموقف الموحد للدول العربية، وحذفت الصورة الذهنية المغلوطة عن الموقف العربي تجاه ما يحدث في إسرائيل، وبدلتها في ضرورة إيجاد حل لإقامة السلام بين الدولتين، وحل الدولتين".

وأوضح أن مصر مدركة أن خارطة الطريق مدتها متدرجة، وكل مرحلة ستكون لها مناسبة لزيادتها، لافتًا إلى أن قمة القاهرة ستعقبها قمم أخرى مماثلة، لأن هذا الأمر يحتاج لمثل هذه المبادرات والمشاورات والاتصالات.

وأكد شادي محسن، باحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية: إسرائيل الآن تتأكد من أن مصر تستشعر كل مخططاتها، وذلك من خلال قدرتها على إدخال المساعدات، لأنه بدوره يعد أول هدف تكتيكي نجحت فيه الدولة المصرية لإعطاء متنفس لأهالي قطاع غزة.



