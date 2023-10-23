الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مدرسة MNLS مودرن نامر بالدقى تكرم طلابها المتفوقين فى احتفالية مبهرة

مدرسة MNLS مودرن
مدرسة MNLS مودرن نامر بالدقي تكرم طلابها المتفوقين

نظمت مدرسة MNLS مودرن نارمر للغات بالدقي احتفالية مبهرة لتكريم الطلاب المتفوقين من الصف الرابع الابتدائي حتي الثالث الإعدادي عن عام 2023، حيث قامت الأستاذة مشيرة الرشيدي، مديرة المدرسة وقيادات المدرسة بتوزيع  شهادات التكريم على الطلاب المتفوقين.

حضر الحفل مديرو المراحل وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس الآباء، وأولياء أمور الطلاب، الذين تعتبرهم المدرسة شركاء النجاح والتفوق.

ووجهت الأستاذة مشيرة الرشيدي التحية إلى الطلاب المتفوقين، موضحة أن التكريم هو حصد لثمار اجتهادهم وحرصهم على التفوق، مطالبة إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي، متمنية لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية.

وأضافت أن المدرسة لا تألو جهدًا في توفير البيئة التعليمية، التي تتواكب مع العصر لتخريج أجيال المستقبل، مؤكدة  أن الإدارة تحرص على تطوير المدرسة سنويًا، فضلًا عن تأهيل هيئة التدريس بشكل علمي مدروس؛ لكي يساعدوا الطلاب على فهم المناهج الدراسية بطريقة سلسلة وغير معقدة.

وأوضحت أن المدرسة تتبنى استراتيجية خاصة فى التعليم تعتمد على خلق علاقة ترابط قوية بين المعلم والطالب؛ لتنمية الشعور بالمسئولية، وهو ما ينعكس مباشرة على سلوك الطالب، ويدفعه بصورة دائمة نحو التركيز والحرص على التفوق.

وشددت حرص المدرسة على دعم ورعاية أبنائها المتفوقين دراسيًا وعلميًا، والمتميزين في جميع المجالات؛ لأنهم سواعد البناء والتنمية في المستقبل، لافتة إلى أن التفوق نتاج عمل وجهد، ومنظومة تعليمية متميزة وفرتها المدرسة في كل المراحل، بدءًا من رياض الأطفال مرورًا بالمرحلة الابتدائية؛ لتمتد جذور التفوق بالمرحلة الإعدادية ويؤتي ثماره بالمرحلة الثانوية.

وأضافت الأستاذة مشيرة الرشيدي إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم فقط، بل هناك حرص على التربية
وضبط سلوك الطلاب، فضلًا عن الاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية؛ لأنها تسهم فى تكوين شخصية الطالب، وتنمية مداركه وتفكيره من الناحية العلمية.

وطالبت باستمرار التعاون المثمر بين أولياء الأمور مع إدارة المدرسة؛ لأنها تعتبرهم شركاء نجاح، وتحرص على الاستماع لأفكارهم وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، مؤكدة أنها سوف تجتمع مع مجلس الآباء الجديد، الذي تم انتخابه على هامش الحفل لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة.

 

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