إزالة 26 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بنطاق مراكز (القوصية، وديروط، والبداري، أبنوب) وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأوضح محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لـ 26 حالة تعدٍ بالوحدات المحلية بمراكز (القوصية، وديروط، والبداري، أبنوب) وحي شرق وذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ونواب رؤساء المراكز والأحياء وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وتم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ بقريتي بني قرة وفزارة التابعة لمركز القوصية عبارة عن فك شدة خشبية وردم أساسات وقواعد وإزالة بناء وأعمدة على مساحة 9 قررايط بمركز القوصية، وتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدٍ بقرى نجع خضر والمندرة والمطاوعة وصنبو التابعة لمركز ديروط.

وتم فك شدتين خشبيتين وإزالة جزئية لآخرى على مساحة 4 قيراط وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بمساحة 85 متر، كما تم (تكسير سلم تم صبه بالخرسانة المسلحة بالدور الثاني عشر بالأعمال المخالفة بشارع تقسيم سليمان الحكيم، وإزالة أعمال تشوين مباني والمشمع ولا يوجد أي أعمال مستجدة بإحدى العقارات بشارع فوزية نجيب متفرع من شارع أحمد علي علوبه، وإزالة حوائط حتي منسوب سقف الحادي عشر بجوار المخبز الآلي والمتفرع من شارع الهلالي) بنطاق بحي شرق.

أما في مركز البداري، فقد تم إزالة 3 حالات تعدي عبارة عن (حالتي تعدي في المهد لسورين بالبلوك الابيض بتل زايد قرية العقال البحري وقرية العتمانية، وردم قواعد علي أرض أملاك الدول في قرية العتمانية)، وفي مركز أبنوب تم إزالة حالة تعدي عبارة عن (إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف وذلك بردم قواعد على أرض زراعية، وإزالة سملات بحوض الجبانة بالمعابدة الشرقية، وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بردم قواعد على أرض زراعية وإزالة حوش من البلوك الأبيض بقرية المراونة) بالإضافة إلى إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالطوب الأبيض بقرية باقور بمركز أبوتيج.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء