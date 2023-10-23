جمال شقرة لـ"الشاهد": أمريكا كانت تريد عبدالناصر شرطيًا تابعًا لها بالمنطقة وفوجئت برفضه

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، إنه في عام 1952 انزعجت إسرائيل مبكرًا من نجاح ثورة 23 يوليو، وكانت تطالب النظام الجديد بضرورة أن يقيم معها معاهدة سلام، ولذلك بدأت الرسل الدولية والعالمية تأتي إلى مصر تطالب بضرورة عمل سلام مع إسرائيل، وكان الزعيم جمال عبدالناصر لا يرد عليهم.

وأضاف الدكتور جمال شقرة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن إسرائيل كانت تؤكد أنه في حالة رفض مصر لإجراء معاهدة سلام معها، فهي سوف تحارب مصر، لافتًا إلى أنه مبكرا جدًا في الكنيست الإسرائيلي تمت مناقشة كتاب "فلسفة الثورة" الخاص بالزعيم جمال عبدالناصر، وتخوفوا من أن عبدالناصر يبني مصر، ثم بعد ذلك ينقض على إسرائيل.

وأوضح أنه كانت توجد مماحكات خاصة بمفاوضات الجلاء، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت ترغب في أن تُشارك في هذه المفاوضات، بحجة أن قاعدة قناة السويس سوف تنتقل إلى مصر، ولذلك أرادت أن تشترك في المفاوضات، وأن هذا سيؤثر على أمن إسرائيل لكن أمريكا منعتها، وفي هذا التوقيت كان هناك شهر عسل بين ثورة يوليو والأمريكان امتد حتى يناير 1957 وكانت أمريكا تأمل أن تقبل مصر برئاسة جمال عبدالناصر أن يكون شرطيًا للمصالح البريطانية، لدرجة أن إسرائيل تكون رقم 2، لأن مصر أهم، لكن عبدالناصر رفض التبعية.

وأشار إلى أنه في أول فرصة شاركت إسرائيل فورًا من أجل سيناء في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لافتًا إلى أن كان يوجد أيضًا قبل عام 1956 الكثير من التحرّشات بمصر، ففي 28 فبراير عام 1955 ارتكبت إسرائيل مذبحة في حق الجنود المصريين في قطاع غزة، معقبًا: "كان لي الحظ بأن أرى يوميات قبل 28 فبراير 1955، يوميات اعتداءات إسرائيل في أرشيف المشير عبدالحكيم عامر.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد االباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.