عاجل.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4561 شخصا و14245 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصابا.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ قليل، باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.