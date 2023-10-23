الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": خطط الغرب لتقسيم المنطقة يتم تأجيلها وليس إلغاءها

جمال شقرة
جمال شقرة

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن اليهود سخروا الأساطير التوراتية لشرعية وجودهم وبقائهم في فلسطين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": بدأت أساطير اليهود تحكي عن مقدساتهم في فلسطين، واصتنعوا بعض الأساطير التاريخية والسياسية حتى يتوصلوا لغرضهم في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين، واليهود سخروا الأساطير التوراتية لشرعية وجودهم وبقائهم في فلسطين، ولكن العلماء كذبوا كل هذه الأساطير، وكان في هذا الوقت حوالي 8 ألاف يهودي هاجروا لفلسطين مثلهم مثل ما كان في مصر والعراق وسوريا، ولم يكن العدد الذي يوثق أنها بلد اليهود".

 وتابع: "بدأت المؤامرة بوعد بلفور، وسايكس بيكوا، والغرب نجح في صناعة التاريخ بفكرة أن المستقبل يصنع في الحاضر، وبالتالي التخطيط لسايكس بيكو، وكذلك مشروع الشرق الأوسط الجديد وترحيل الفلسطينين لسيناء لم يسقط، وخطط الغرب لتقسيم المنطقة يتم تأجيلها وليس إلغاءها".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز جمال شقرة اكسترا نيوز

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