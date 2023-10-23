الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تضغط على العالم.. هذه احتياجات غزة

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

عرضت قناة extra news  تقريرًا يكشف أهم الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة يوميًا، والتي تضمنت الآتي: 

  • 7 آلاف شاحنة من المساعدات يحتاجها القطاع بشكل عام.
  • 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية يحتاجها القطاع يوميًا.
  • من 800 ألف إلى مليون شخص داخل غزة يحتاجون إلى إمدادات غذائية ودوائية.
  • 600 ألف لتر من الوقود يحتاجه القطاع يوميًا.

جدير بالذكر أن قافلة المساعدات الثانية المقرر دخولها اليوم لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، وقد دفع الهلال الأحمر المصري بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات. 

ويأتي عبور المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.

فلسطين القضية الفلسطينية غزة العدوان الإسرائيلي على غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. التلفزيون الفلسطينى: إسرائيل تقصف محيط مستشفى القدس فى غزة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

عاجل.. القصف الإسرائيلى على غزة متواصل منذ ساعتين دون توقف

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات