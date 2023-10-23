مصر تضغط على العالم.. هذه احتياجات غزة

عرضت قناة extra news تقريرًا يكشف أهم الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة يوميًا، والتي تضمنت الآتي:

7 آلاف شاحنة من المساعدات يحتاجها القطاع بشكل عام.

100 شاحنة من المساعدات الإنسانية يحتاجها القطاع يوميًا.

من 800 ألف إلى مليون شخص داخل غزة يحتاجون إلى إمدادات غذائية ودوائية.

600 ألف لتر من الوقود يحتاجه القطاع يوميًا.

جدير بالذكر أن قافلة المساعدات الثانية المقرر دخولها اليوم لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، وقد دفع الهلال الأحمر المصري بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

ويأتي عبور المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.