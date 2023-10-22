جمال شقرة لـ"الشاهد": هرتزل زار مصر لجس النبض حول فكرة توطين اليهود بسيناء

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن هرتزل قام بزيارة مصر عام 1903 لجس النبض حول فكرة توطين اليهود في سيناء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": كانت إنجلترا عقبة في مخطط بناء قومي لليهود في سيناء، في هذه الفترة لأنها كانت تحتل مصر وقالوا نصًا "لا أحد يقترب من قناة السويس، وهي مهمة جدًا لتجارة بريطانيا، فكان اليهود يطرقون الأبواب حول العالم، ويعودون لمصر".

وتابع: "وكان هرتزل يعرض مخططه مع كرومر ورجال الحركة الوطنية، بنقل المياه والطمي، ولم يكن هناك معرفة واضحة لنواب الحركة الصهيونية، وحتى عندما زار المثقفون المصريون ومنهم طه حسين وأعجبوا بالنشاط الصهيوني وبناء المدن".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.