الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين برشلونة وأتلتيك بيلباو

برشلونة - بيلباو
برشلونة - بيلباو

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك” في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

وكاد البرتغالي جواو فيليكس أن يتقدم لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى تمريرة عرضية من مواطنه جواو كانسيلو، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 14، مرر أليخاندرو بالدي كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها يوناي سيمون ببراعة.

بعد ذلك انقلبت السيطرة تمامًا للضيوف، وفي الدقيقة 21، أطلق إينياكي ويليامز تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها شتيجن ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سدد نيكو ويليامز الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن شتيجن تصدى لتسديدته.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، فشهد البدء بـ فيرمين لوبيز في خط الوسط، بينما يجلس الشاب لامين يامال على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: بابلو جافي - جواو فيليكس - فيران توريس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

ماركوس ألونسو، رونالد أراوخو، أندر أسترالاجا، فورت، مارك جيو، أوناي هيرنانديز، إنياكي بينيا، لامين يامال.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، الفرنسي جوليس كوندي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسبانيين بيدري جونزاليس وسيرجي روبيرتو.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ برشلونة، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة ريال مدريد، فيما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

يُذكر أن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، سقط في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.

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