تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.. فيليكس يقود الهجوم

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، فشهد البدء بـ فيرمين لوبيز في خط الوسط، بينما يجلس الشاب لامين يامال على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: بابلو جافي - جواو فيليكس - فيران توريس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

ماركوس ألونسو، رونالد أراوخو، أندر أسترالاجا، فورت، مارك جيو، أوناي هيرنانديز، إنياكي بينيا، لامين يامال.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، الفرنسي جوليس كوندي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسبانيين بيدري جونزاليس وسيرجي روبيرتو.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ برشلونة، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة ريال مدريد، فيما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

يُذكر أن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، سقط في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.