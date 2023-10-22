كتائب القسام تدمر دبابة إسرائيلية وجرافتين فى خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب: مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج الزائل "الفاصل" لعدة أمتار.

وأضاف البيان: التحم المجاهدون مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.