الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم عددًا من الفعاليات لنقل الخبرة وصقل مهارات الدارسين

فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء وتطوير الشخصية العسكرية وصقل المهارات والخبرات العلمية للدارسين من العسكريين والمدنيين تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى.

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية زيارة لعدد من دارسى دورة الدفاع الوطنى إلى قيادة القوات البحرية تضمنت عرضا تقديميا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى حماية المياه الإقليمية والإقتصادية للدولة المصرية، وكذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا، والتى تمثل إضافة قوية للإمكانيات المتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.



وفى ذات السياق نظمت كلية القادة والأركان محاضرة لدارسى الدورات العامة والتخصصية، قدم خلالها المدير العام لمركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب محاضرة تناولت آليات مكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام فى القارة الإفريقية.



يأتى ذلك فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية والزيارات الميدانية للدارسين وتنمية قدرتهم على الفهم والتحليل وفقًا لمعطيات العصر الحديث، بما يسهم فى تأهيلهم للوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة سواء داخل القوات المسلحة أو باقى أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية.