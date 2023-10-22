هداف الدوري الألماني.. سيرهو جيراسي يغيب عن شتوتجارت بسبب الإصابة

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، اليوم الأحد غياب هداف الدوري، مهاجمهم الغيني سيرهو جيراسي لعدة أسابيع.

وتعرض جيراسي لإصابة عضلية خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على يونيون برلين بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في بطولة الدوري الألماني.

وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق:" غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله".

وحقق شتوتجارت سبع انتصارات في ثماني مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

وحتى الآن سجل جيراسي 14 هدفًا، ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني.