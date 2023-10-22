الكتيبة النسائية.. "طوفان الأقصى" تكشف عن قوة عسكرية جديدة لحماس

تداولت وسائل إعلام دولية تصريحات الأمريكيتين المفرج عنهما من قبل حركة حماس بشأن الكتيبة النسائية لدى الحركة وحول المعاملة وما تعرضن له خلال تواجدهم في قطاع غزة، واللتان تم أسرهما خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الحركة ضد قوات الاحتلال في 7 أكتوبر.

وتطرقت إحدي المفرج عنهما خلال تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى تواجدهما مع الكتيبة النسائية لحركة حماس، نافية تعرضهما للتحرش أو الاغتصاب من قبل رجال حماس.

وأشارت الرهينة إلى قيام الكتيبة النسائية في حماس بحراستهما وتأمين علاجهما وكذلك الطعام والشراب، وحتى التحقيقات كانت تجريها معهن نساء المخابرات النسائية.

تفاصيل كتيبة حماس النسائية وكيف بدأت؟

منذ اللحظات الأولى من تأسيسها 1987 واهتمت حركة حماس بإدخال عنصر المرأة في الحركة وتقليدها مناصب قيادية.

وظهر هذا الاهتمام من خلال توليها مواقع تنظيمية في مرحلة مبكرة من تأسيس الحركة، حيث شكلت حماس لجنة العمل النسائي منذ أواخر الثمانينيات، واعتبرتها لجنة تنظيمية كباقي لجان الحركة، ولها موازنات مالية وأنشطة جماهيرية.

وتبوأت النساء مواقع متقدمة في حماس، بحيث كانت لها بصمات واضحة في مختلف اللجان التنظيمية، بفضل توجيهات أحمد ياسين مؤسس الحركة عام 1987، الذي أطلق أيادي النساء لوصول مستويات رفيعة في حماس.

وجاءت الانتخابات التشريعية 2006 فرصة تاريخية لإبراز دور المرأة في حماس، بحرصها على مشاركة النساء في العملية الانتخابية، حيث أصدرت حماس بيانًا في 2 يناير 2006 أعلنت فيه عن سعيها لأن تكون المرأة بجانب الرجل.

وفازت 6 من قيادات حماس النسوية بعضوية المجلس التشريعي وهن جميلة الشنطي التي استشهدت قبل يومين، مريم فرحات، سميرة الحلايقة، منى منصور، هدى نعيم، مريم صالح.

مشاركة المرأة في الأنشطة العسكرية لحركة حماس

ثم جاء التحول 2004، ولم يقتصر دور المرأة في حركة حماس على استقطاب النساء ونشر الفكر، ولكن شاركت المرأة في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

و2004 نفذت ريم الرياشي عملية ضد إسرائيل في معبر إيريز شمال غزة، واعتبرت تحولًا بنظرة حماس لاستيعاب المرأة في العمل العسكري.

وفي أبريل 2007 أعلنت حركة حماس عن تشكيل أول خلية نسائية بصفوفها، حيث تجري القساميات تدريبات عسكرية تتضمن تمرينات رياضية وإطلاق نار.

وفي عام 2013 عينت حكومة حماس إسراء المدلل كأول متحدثة باسمها بالإنجليزية.

جميلة الشنطي أول امرأة شهيدة في حركة حماس

وقبل أيام، استشهدت النائبة جميلة الشنطي العضوة في المكتب السياسي لحركة حماس، والتي قتلت في قصف إسرائيلي على منزلها بمدينة غزة ليل الأربعاء.

الشنطي

وانتخبت الشنطي 2006 عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وفي 2013 تولت وزارة شئون المرأة في الحكومة بقطاع غزة، كما كانت الشنطي أول سيدة تنتخب لعضوية المكتب السياسي لحماس في 2021.