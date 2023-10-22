وكالة الأنباء الأمريكية: 7 شاحنات وقود دخلت غزة من مصر

قالت وكالة الأنباء الأمريكية (AP)، إن 7 شاحنات وقود عبرت إلى غزة للمرة الأولى منذ فرضت إسرائيل حصارها الشامل على القطاع.

في السياق، قالت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد إن الوضع الإنساني في غزة كارثي وإن دخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئا، مؤكدة أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

وفي حديثها لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، لكن غزة منطقة حرب وقد "تحدث أمور" لا نتوقعها.