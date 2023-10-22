المستشفيات تحولت إلى مأوى للنازحين.. "أطباء بلا حدود" تنقل معاناة القطاع الصحى بغزة

قالت المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء بلا حدود" الدكتورة جيهان بسيسو، إن عدد الشاحنات التي سُمح لها بالدخول إلى قطاع غزة لا نعتبره كافيًا مقارنة مع الاحتياجات الكبيرة جدًا للسكان الذين تحت حصار كامل وحرب لمدة أكثر من أسبوعين من القصف المستمر.

وأضافت المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه حتى قبل الحصار كانت مئات الشاحنات تدخل إلى غزة بشكل يومي والقطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية وحاليًا بحاجة كبيرة لمزيد من الطعام والوقود وكل شيء.

وتابعت: "نحن كأطباء بلا حدود يهمنا جدًا توافر المواد الطبية والأدوية خاصة المواد الجراحية وأكياس الدم" مؤكدة أن كل شيء حاليًا أولوية في غزة.

مستشفيات غزة تحت ضغط كبير والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة في ظروف كارثية

وأكدت أن المنظمة تعمل مع العديد من المستشفيات الموجودة في غزة، مشيرة إلى أن المستشفيات تحت ضغط كبير جدًا والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة في ظروف صعبة كارثية.

وتابعت: "منظمة أطباء بلاد حدود تطالب بوجود ممرات آمنة للسماح للعاملين بالمستشفيات بأداء عملهم بطريقة آمنة وحصول المرضى على المساعدات التي يحتاجونها، خصوصًا أن المستشفيات الآن تعمل كمأوى للعديد من اللاجئين".