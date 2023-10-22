انطلاق فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" في مراكز شباب دمياط

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، مركز شباب استاد دمياط.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

برنامج الدورات التدريبية

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.