مواد غذائية وأدوية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد حجم المساعدات فى مطار العريش

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السفير الهندي في مصر وصل إلى مطار العريش؛ لتفقد المساعدات الهندية التي وصلت إلى المطار.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "شهدنا اليوم وصول عدد كبير من الطائرات تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية على متنها، حيث شهدنا وصول طائرتين من قطر وطائرة هندية، ومن المقرر اليوم وصول طائرة تركية وأخرى جزائرية وأخرى من روسيا".

وأشار إلى أن الحركة اليوم في مطار العريش متزايدة بعض الشيء مع زيادة وصول المساعدات الإنسانية، موضحًا أن المساعدات التي يتعامل مع الهلال الأحمر المصري تتمثل في عدد كبير من الأجولة المعبأ بها كميات كبيرة من المواد الغذائية وكذلك الأغطية ووسائل التدفئة والعديد من المساعدات الطبية الأخرى.

وتابع أن الهلال الأحمر المصري يفرز هذه المساعدات التي تشمل العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

واستكمل: "الطائرات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تحمل بعض المساعدات الطبية مثل الأدوية، وأكثر من 20 طائرة جاءت من دول مختلفة تحمل مساعدات متنوعة مثل المواد الغذائية والمواد الطبية والخيام".

وأردف: "المساعدات تشمل أرز ومكرونة وبعض المعلبات من المواد التي يسهل فتحها وأكلها لكي تسعف الوضع المتدهور هناك في غزة والنقص الشديد في كميات الطعام والشراب في غزة".