إدانة العدوان ورفض التهجير.. تحركات فعّالة لحملة السيسى الانتخابية تضامنًا مع فلسطين

شهدت الأيام الماضية تحركات فعّالة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة شعبية حاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية، وحتى المواطنين من مختلف الأعمار، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتأييدًا للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة، وحفاظًا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

وقفات احتجاجية لدعم موقف الدولة

ونظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمي للتنديد بالقصف الإسرائيلي في فلسطين، والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، والرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع، ولدعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها الأحداث الجارية، وتضامنًا مع الأشقاء في فلسطين.

رفض تام لتهجير الفلسطينيين

وأدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي، القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني مساء الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت الحملة الرسمية عن رفضها القاطع كل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، حيث دعت دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.