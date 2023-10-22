"القاهرة الإخبارية": أطفال غزة يوجهون رسالة للعالم بغناء "أعطونا فرصة" بالإنجليزية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أغنية باللغة الإنجليزية عن معاناة الأطفال الفلسطينيين تحت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت الأغنية رسالة من أطفال غزة إلى العالم مضمونها تحول حياتهم "من اللعب وحياة شبه مستقرة إلى حياة مليئة بالدمار والخراب والقصف المستمر فوق رءوسهم، بجانب حرمانهم من المياه والغذاء والكهرباء والانهيار الكامل للقطاع الصحي".

كلمات أغنية "أنا طفل لدي شىء لأقوله":-

أنا طفل لدي شىء لأقوله

أرجوك اسمعني

أنا طفل يريد اللعب

لماذا لا تسمح لي

آبو ابي تنتظر

أصدقائي يصلون

القلوب الصغيرة هي البداية

أعطونا فرصة

لو سمحت