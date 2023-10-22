في 23 أكتوبر اليوم العالمي له.. أنواع الأمراض الروماتزمية الشائعة

يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لمرض الروماتيزم الذي يصيب الملايين من الناس حول العالم، وتهدف المؤسسات في 23 أكتوبر من كل عام على تسليط الضوء حول هذه المشكلة للوقاية ومعرفة أسبابه.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لمرض الروماتيزم هو معرفة أبرز الأسباب وطرق الوقاية من هذا المرض خصوصًا أنه من ضمن الأمراض الشائعة التي تصيب المفاصل بشكل مفاجئ، لذلك يرصد موقع “الدستور” في كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك من الإصابة بمرض الروماتيزم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

في 23 أكتوبر لليوم العالمي لمرض الروماتيزم.. تعرف على أبرز الأعراض

أبرز أعراض مرض الروماتيزم

يعاني المصابون بالروماتيزم بأحد الأعراض التالية:

1 - ألم المفاصل.

2 - فقدان الحركة في المفصل أو المفاصل.

3 - التهاب المفصل المصاب.

4 - تورم واحمرار في المفصل أو المنطقة المصابة.

5 - الشعور بسخونة في المفصل.

في 23 أكتوبر لليوم العالمي لمرض الروماتيزم.. تعرف على أبرز الأعراض

أسباب الإصابة بمرض الروماتيزم

ليس هناك سبب واضح للإصابة بالروماتيزم بعد، رغم ذلك فالسبب الشائع في الإصابة هو خلل في الجهاز المناعي يجعله يهاجم الأوتار، قد يكون هذا ناتجًا عن عوامل مختلفة تزيد من فرص التعرض للإصابة، كما يلي:

1 - وجود خلل في الجينات.

2 - التعرض للملوثات الخطرة.

3 - التعرض للنيكوتين بكثافة.

والجدير بالذكر، أثبتت الدراسات أن نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لديهم علامات وأعراض لا تشمل المفاصل، وذلك مثل:

1 - الجلد.

2 - العيون.

3 - الرئتين.

4 - القلب.

5 - الكلى.

6 - الغدد اللعابية.

7 - الأنسجة العصبية.

8 - نخاع العظم.

9 - الأوعية الدموية.

أنواع الأمراض الروماتزمية الشائعة