الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية التعامل مع الشد العضلي في الساق والذراعين عند الإصابة

الشد العضلي
الشد العضلي

الشد العضلي في الساق والذراعين من ضمن التشنجات التي يمكن أن تصيبك دون معرفة سبب الإصابة، ويطلق على هذا المرض تقلصات لا إرادية وتشنجات تحدث عادة في عضلات الساق، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كيفية التعامل مع الشد العضلي في الساق والذراعين وطرق الوقاية، وإليكم التفاصيل وفقًا لموقع "Verywell Health":

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أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

كيفية التعامل مع الشد العضلي في الساق والذراعين

عند الإصابه.. كيفية التعامل مع الشد العضلي في الساق والذراعين

1 - وقف كافة الأنشطة التي تؤدي إلى التشنج العضلي مثل الجري.
2 - تدليك العضلات المتشنجة بلطف.
3 - تدليك العضلة المتشنجة برفق.
4 - استخدام وسادة تدفئة لإرخاء العضلات المشدودة.
5 - وضع كمادات من الثلج لتهدئة آلام العضلات.

عند الإصابه.. كيفية التعامل مع الشد العضلي في الساق والذراعين

مجموعة نصائح للوقاية من التعرض لـ الشد العضلي

هناك مجموعة نصائح طبية يمكنك إتباعها  للوقاية من التعرض لـ الشد العضلي وإليكم التفاصيل على النحو التالي في السطور التالية:

1 - الإكثار من شرب المياه لأنها تعمل على نقل العناصر الغذائية إلى العضلات، وتخليصها من الفضلات، ويمكن أن يساعد شرب السوائل على مدار اليوم في منع التشنجات.

2 - تغير الأحذيه كل فترة لأن الأحذية السيئة تعمل على تفاقم مشكلات الأعصاب والعضلات في القدمين والساقين، خاصة إذا كانت القدم مسطحة.

3 - ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في نهاية اليوم تعمل على تقليل تشنجات الساقين، وتشمل تلك الأنشطة المشي.

4 - تمديد الساقين عامل مهم فيمكن أن يؤدي تمدد عضلات الساق وأوتار الركبة قبل النوم إلى تقليل حدة تقلصات وتشنجات الساق أثناء النوم.

أسباب التعرض لـ الشد العضلي

1- الجفاف.

2- الإسهال.

3- التعب العضلي.

4- الحمل.

5- الجلوس لفترات طويلة.

6- الإفراط في استخدام العضلات.

7- الجلوس بشكل غير صحيح.

8- نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

9- قصور الغدة الدرقية.

10- الإصابة بمرض السكري بأنواعه المختلفة.

11- تلف الأعصاب نتيجة استخدام بعض علاجات السرطان.

12- هشاشة العظام. 

13- مرض الشلل الرعاش.

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أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

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