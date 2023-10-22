القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى دفع بـ 3 شحنات ضمن قافلة المساعدات لغزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع بـ3 شحنات ضمن قافلة المساعدات التي تدخل الآن عبر معبر رفح في طريقها إلى غزة.

معنويات مرتفعة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك حالة مرتفعة من المعنويات لدى كل المتواجدين عند معبر رفح، خاصة أن كل هذا النجاح هو نجاح كل من عمل على إيصال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين تكليلا لجهود الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة منذ اندلاع الأزمة.

وأشاد بدور منظمات المجتمع المصري والمتطوعين الشباب والذين يواصلون الليل والنهار منذ أسبوع عند معبر رفح رغم الصعوبات المتواجدة، لتحقيق الهدف الذين جاءوا من أجله، وهو إيصال المساعدات بصورة مستمرة للحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني.