الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حشدت الدول".. خبير علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام نجحت نجاحا كبيرا جدًا في حشد أكبر عدد من الدول حتى الآن لتقديم رسالة موحدة للعالم بأن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبول، وأن ما حدث منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري لا يمكن القبول باستمراره فترة كبيرة في ظل قتل الأطفال والنساء والتدمير الذي يحدث. 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، من حيث الشكل فإن حضور نحو 31 دولة بالإضافة إلى 3 منظمات دولية وإقليمية هو نجاح كبير جدًا، وأن تجمعهم على طاولة واحدة، وفي اجتماع واحد وداخل قاعة واحدة في هذه الفترة القصيرة تحت هذه الضغوط التي تتعرض لها كل الدول هو نجاح كبير للدبلوماسية الرئاسية المصرية وتقدير للدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

قمة القاهرة للسلام نجحت نجاح كبير جدًا في حشد أكبر عدد من الدول

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن كل تلك الدول جاءت إلى مصر من أجل أن تستمع إلى وجهة النظر المصرية عن قرب، ويستمعوا للرئيس السيسي لتقديره لهذه القضية والأزمة الكبيرة، وتحذير مصر من أن يطول هذا الصراع والذي قد يمتد ويطول مناطق أخرى بما يهدد السلام والاستقرار ليس الأقليمي ولكن الدولي أيضًا، ولذك رأينا دول كبيرة حضرت القمة ومنها رئيس وزراء أسبانيا لأن أسبانيا انطلقت منها مبادرة سلام بين فلسطين وإسرائيل  في مدريد لأول مرة. 

خبير العلاقات الدولية قمة القاهرة للسلام حشد أكبر الأراضي الفلسطينية قطاع غزة

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