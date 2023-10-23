برلمانى: القدس عربية وستظل عربية

قال النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، إن جميع الجموع المصرية استجابت للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مقدرات الوطن وعدم سلب أراضينا المصرية وتنفيذ مخطط تهجير أهالي غزة، لأن سيناء أرض مصرية وستظل مصرية.

وأضاف “السايح”، أن حل القضية الفلسطينية بعد مرور كل هذه السنوات لا يتم التهجير للأراضي المصرية ولكن لابد من وقف إطلاق النيران الغاشمة وفك الحصار على المؤن والمستلزمات الطبية.

وتابع: “جميعنا خلف القيادة المصرية نحافظ على الأرض المصرية ولن نسمح بأخذ سيناء من بين إيدينا مرة أخرى تلك الأرض المقدسة التي اتروت بدماء شهدائنا، وندعم بكل قوتنا القضية الفلسطينية لأن القدس عربية وستظل عربية”.