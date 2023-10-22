الحارس وراء الجريمة.. تفاصيل التحقيق فى سرقة فيلا بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع حارس لقيامه بسرقة بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله مستخدمًا نسخة من المفاتيح في الجيزة.

كشفت التحقيقات عن أن بلاغًا ورد لغرفة النجدة يفيد بسرقة بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من محتويات فيلا كائنة بالجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الفيلا مستخدمًا نسخة من المفاتيح.

وبمواجهته اعترف بالجريمة، وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته، الذي اتفق معه على إخفائها.