طرح البرومو الدعائي لحكاية "عيشها بفرحة" على شاشة ON

طرحت شبكة قنوات ON البرومو الدعائي والرسمي لحكاية عيشها بفرحة عبر صفحة القناة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلنت قناة ON عن مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة والتي تنطلق أولى حلقاتها مساد اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وتعرض الحكاية لمدة أسبوعين عبر شاشتي قناة ON وON drama.

وينتظر الجمهور بشغف قصة الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب خاصة بعد النجاح الذي حققته الحكاية الأولى والتي حملت عنوان الفريدو وقام ببطولته كلا من أحمد فهمي والهام شاهين حيث تطرقت الحكاية لمرض الزهايمر.

كما حققت الحكاية الثانية والتي حملت اسم ما تيجي نشوف نجاحا كبيرا أيضا حيث اعتمدت الحكاية على البطولة الجماعية ودارت أحداثها حول شلة من الأصدقاء تتعرض للابتزاز.

أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعتبر حكاية "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي ينتهي بعرض حكاية روحي فيك للنجمة عائشة بن أحمد.

وروج نجوم حكاية "عيشها بفرحة" للعمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر بوستر الحكاية، وذلك بعد أن حالت ظروف تأجج الأوضاع في قطاع غزة من طرح البرومو الدعائي والرسمي للحكاية خلال الساعات الماضية.

مواعيد عرض حكاية " عيشها بفرحة "

تعرض الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة" على شاشة قناة ON.

وتذاع حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية " عيشها بفرحة "

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبوالروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.