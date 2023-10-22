صحيفة يابانية: العالم يقدر دور مصر المحورى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

اهتمت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية في عددها الصادر بعقد قمة القاهرة للسلام التي عُقدت أمس السبت في العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدة أن العالم برمته يقدر دور القاهرة المحوري والأساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المُحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سلطت الضوء على دور مصر كقوة إقليمية وهو ما قد يُكسبها دعمًا غربيًا في الوقت الذي تحاول فيه حل العديد من الأزمات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أنه من منظور العلاقات القديمة مع إسرائيل ومشاركة الحدود مع غزة، فإن موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم مليوني نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري.

قمة القاهرة للسلام

من جانبها، نقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا مناشداتها ضرورة بذل جهود دولية منسقة لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت يوكو - خلال مشاركتها في قمة القاهرة للسلام بجانب حوالي 30 مسئولًا ومنظمة دولية - إن الأولوية هي تقليل تدهور الأوضاع في غزة.. مضيفة أن الهدف الأساسي للمشاركين في المؤتمر هو توصيل الإمدادات اللازمة لسكان غزة في أسرع وقت ممكن وإجلاء الأجانب كما أعلنت عن خطط الحكومة اليابانية لتقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لسكان غزة.

ودعت كاميكاوا زملاءها إلى استجماع القوة والحكمة لتأمين سلامة الناس في غزة وتخفيف الوضع في أسرع وقت ممكن لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، مشيرة إلى أن اليابان متمسكة بدعمها الثابت بحل الدولتين الذي يتم من خلاله إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمان مع إسرائيل.