"الغد": أهالى غزة يكتبون أسماء أطفالهم على أياديهم للتعرف عليهم حال القصف

قال مراسل فضائية "الغد"، إن أهل غزة يكتبون على أيادي أطفالهم أسماءهم للتعرف عليهم حال تعرضهم لقصف إسرائيلي، موضحا أن هذا المشهد جرى توثيقه داخل مراكز الإيواء وبالمنازل.

وأضاف مراسل "الغد": "يفعلون ذلك خوفًا من استهدافهم بشكل مفاجئ، لذلك تكتب العائلات أسماء أبنائهم وهم أحياء على الأيدي والأقدام".

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على منزل شمال غرب مدينة دير البلح، متابعًا: "لاحظنا قبل قليل ضربات جوية المقاومة الفلسطينية أطلقتها باتجاه طائرات الاحتلال، وتوجيه ضربات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية حيث دوت صافرات الإنذار هناك".