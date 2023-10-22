أستاذ علوم سياسية: وقف تهجير الفلسطينيين أهم إنجاز لقمة القاهرة للسلام

قال الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية، إن وقف تهجير الفلسطينيين أهم إنجاز لقمة القاهرة للسلام، مشيرًا إلى أن القمة وضعت حدًا لهذا الطموح الإسرائيلي باتفاق الدول المشاركة.

وأضاف “شاهين”، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه كانت هناك رسالة واضحة من القمة واتفاق فيما يخص الشق الفلسطيني والتهجير وأن يكون هناك قرارًا نهائيًا في هذا الأمر.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن السياسة الخارجية المصرية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر تريد رفع هذا الظلم والدمار عن أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وألا تتم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.

أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام أكدت أن الحل ليس بتفريغ أرض فلسطين من أهلها

كما أشار إلى أن قمة القاهرة للسلام أكدت أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإحقاق الحقوق الحازمة والسياسية ولا يمكن أن يكون الحل من خلال تفريغ الأرض من الشعب.

وأوضح أن الدول الغربية لا زالت على موقفها في دعم إسرائيل وعدم استنكار ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وقصف للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن قد يصل إلى 4500 شهيد بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح و70% من الشهداء من الأطفال والنساء.