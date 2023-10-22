الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام زكى: المشاركون بقمة القاهرة للسلام توافقوا على ضرورة فتح ممرات إنسانية بغزة

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في توقيت مهم جدًا وجمعت عددًا لا بأس به من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والاهتمام بالقضية الفلسطينية. 

وأضاف “زكي”، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه حتى إذا كانت هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بين المشاركين لكن كانت هناك نقاط كثيرة مشتركة فيما بينهم.

وأكد أن المشاركين في قمة القاهرة للسلام توافقوا على ضرورة فتح ممرات إنسانية في غزة، بالإضافة إلى منع التهجير القسري.

السفير حسام زكي: الجميع اعترف بغياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية

وتابع: "حتى الدول التي تتحدث بحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه تقول إن هذا مربوط بالقانون الدولي الإنساني الذي لا يسمح للقوى أن تفعل ما تشاء".

واستكمل: "الجميع اعترف أن هناك أفقًا سياسيًا غائبًا للقضية الفلسطينية ويجب أن نعيد العمل جميعًا على إعادة إحياء الأمل لدى الشعب الفلسطيني أن قضيته ستعود محل اعتبار، وسيسعى العالم مرة أخرى أن يجد لها الحل المطلوب".

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