الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا.. الآلاف يتجمعون فى احتجاج مؤيد للفلسطينيين وسط مدينة تورونتو

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات في تورونتو

حاول المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، كسر خط الشرطة على الطريق المنحدر المؤدي إلى طريق غاردينر السريع في مسيرة حماسية اجتذبت الآلاف إلى وسط مدينة تورونتو الكندية، السبت.

 

وبحسب ما أوردته صحيفة "تورنتو ستار"، فأن الشرطة حملت أسلحة مكافحة الشغب؛ حيث منعت المتظاهرون من الصعود إلى الطريق المنحدر واتجهوا شرقًا، قبل أن يتجمعوا في طريق لوير سيمكو وليك شور بوليفارد.

 

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين هتفوا "فلسطين حرة حرة" و"يجب أن يرحل الاحتلال".

 

أوقفوا إطلاق النار في غزة

وأضافت: "بدأت الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أمام القنصلية الأمريكية في شارع الجامعة جنوب شارع دونداس"، مبينة أن الحشد ضم الحشد عائلات وأطفالا صغارا في عربات الأطفال، ولوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية، وبصرف النظر عن المناوشات المعزولة، بدا أن الاحتجاج يسير بشكل سلمي.

 

وسار الموكب عبر الجامعة، وتوقف في شارع فرونت ستريت ويست وشارع يورك، متجمعين حول شاحنة صغيرة رمادية اللون تقود المسيرة. 

وعلى سرير الشاحنة، أطلق أحد المتظاهرين وهو يحمل مكبر الصوت نداءً واستجابة: "واحد – نحن الشعب! ثانياً – لن يتم إسكاتنا! ثلاثة - نحن نعود! قريباً! قريباً! قريباً! قريباً.

 

ووفقا للصحيفة تأثرت طرق عدة بالمظاهرات، كما تم أيضًا، تأجيل مباراة تورونتو إف سي الأخيرة لهذا الموسم على ملعب بي إم أو فيلد لمدة 20 دقيقة بسبب المظاهرة.

 

ونظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى يوم السبت، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكوسوفو وأستراليا، إلى جانب دول عربية عدة.

 

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة مستمرة حتى اللحظة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

 

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

 

ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى السبت، 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

تورونتو الكندية تظاهرات مؤيدة لفلسطين الإحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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