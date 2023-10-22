طارق فهمى لـ "الشاهد": ما يحدث فى سيناء أدى إلى استهدافها بالمؤامرات من جديد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لها دور كبير في المنطقة في حين أن دول أخرى مازالت تبحث عن دور وتريد اختطاف الدور المصري.

وأضاف الدكتور طارق فهمي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن ما يحدث في سيناء أدى إلى استهدافها بالمؤامرات من جديد.

وأوضح أنه يجب أن يثق الناس في أن المصريين يمتلكون دولة متماسكة ويمتلكون مؤسسات راسخة على الأرض، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك على كل المستويات، فهي تمتلك دبلوماسية رئاسية، أجهزة مهنية، كوادر في كل قطاعات الدولة وإمكانيات هائلة، وكل هذا يوضع في منظومة القوى الشاملة للدولة المصرية.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.