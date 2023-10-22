الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا ملخصا لجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

إدخال المساعدات إلى
إدخال المساعدات إلى غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا ملخصًا لجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة، والذي أوضح أن مصر أكدت ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإدخال المساعدات إلى غزة، كما أن مصر دعت إسرائيل لوقف استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأوضح التقرير، أن مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة، كما أن موقف مصر واضح تجاه ضرورة النفاذ العاجل للمساعدات، فضلًا عن أن مصر خصصت مطار العريش لتلقي مساهمات دول العالم لسكان غزة.

واختتم التقرير: "مطار العريش استقبل آلاف الأطنان من المساعدات لإرسالها إلى غزة، كما أن مصر سارعت بإصلاح الطرق التي تعرضت للقصف والمؤدية إلى معبر رفح". 

غزة مصر اكسترا نيوز معبر رفح إسرائيل مطار العريش

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