الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى لـ"الشاهد": لدى الأمريكان هاجس من التحول المصرى نحو الأطراف الدولية الأخرى

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،  إن النظام المصري من خلال تنمية وإعمار سيناء صنع المعادلة الصعبة، لافتًا إلى أنه كافح وواجه الإرهاب حيث كانت تعمل القوات المسلحة المصرية في عمليات عسكرية متتالية، وكانت تؤمن حدودها، كما كانت تعمل على توسعة المنطقة العازلة حتى تم تأمين الحدود بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء. 

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الناس لم تسمع ولم تر رفح الجديدة، لافتًا إلى أن ما يحدث في سيناء اليوم هو تغيير لنمط المجتمع حيث يتم بناء سيناء جديدة وسيناء الجديدة متمثلة في العمران ،حيث تم وضع خطة تعمير سيناء بصورة كبيرة جدًا ويوجد مراجعة لها على أعلى مستوى، كما أن أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل، بالإضافة إلى عمل المشروع القومي في سيناء، وتم عمل الأنفاق أسفل قناة السويس، ويوجد امتدادات لسيناء من الداخل، وبالتالي فإن المجتمع يتغير في سيناء، حتى أن المواطنين كانوا يشتكون من مسألة الأراضي وامتلاكها، وقد تم حل كل هذه المشاكل من خلال توزيع عقود، وكل ذلك تم على الهواء والناس كانت ترى بعينها.

وأوضح أن المشروع الوطني الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تريد الدولة المصرية استكماله لكنها تواجه تحديات ومخاطر، لافتًا إلى أن جزء من هذه التحديات والمخاطر يحدث حاليًا، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل مصر كطرف في الأزمة الفلسطينية، وهي ليس طرفًا بل أنها تعتبر طرف في معادلة أمن الإقليم، مؤكدًا أن مصر الطرف الرئيسي في استقرار الإقليم بأكمله، وبالتالي فإن مصر تعتبر الطرف الفاعل والمؤثر لقضابا الإقليم. 

وأشار إلى أنه يوجد لدى الأمريكان هاجس من التحول المصري نحو الأطراف الدولية الأخرى.

برنامج الشاهد                        

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

طارق فهمي برنامج الشاهد فلسطين القضية الفلسطينية إعمار سيناء

الأكثر قراءة

عاجل.. عبد المنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

عاجل.. أوقاف غزة تعلن تدمير 26 مسجدا كليًا

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلي

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى