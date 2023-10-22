الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى لـ "الشاهد": توطين الفلسطينيين فى سيناء أمر مغلق وغير قابل للنقاش

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تدعم كل الحلول بشأن الأزمة الفلسطينية، لكن سيناء خارج تلك الحلول. 

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سيناء خارج السياق، ولن نقبل بأي صورة من الصور أن يتم مناقشتها في أي مفردات قادمة مع إسرائيل أو مع أي دولة عربية أو صديقة أو شقيقة، معقبًا: "إلا سيناء.. هذا الأمر مغلق تمامًا".

وأكد الدكتور طارق فهمي، أن توطين الفلسطينيين في سيناء أمر مغلق وغير قابل للنقاش، لافتًا إلى أن عمل ترتيبات ودعم للأشقاء الفلسطينيين فإن ذلك يتم طيلة الوقت، كما أن فتح المعبر وإغلاقه يتم من خلال ضوابط مصرية، والأمر لا يتعلق بمعبر رفح فحسب، فهناك اتفاقية معابر، حيث توجد معابر لدى الجانب الإسرائيلي ولا أحد يتكلم بخصوصها، وهي تعتبر تسهيلات يستطيع أن يوفرها الأمريكان.

برنامج الشاهد                        

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

برنامج الشاهد طارق فهمي تهجير الشعب الفلسطيني توطين الفلسطينيين سيناء إسرائيل

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