عاجل.. أوقاف غزة تعلن تدمير 26 مسجدا كليًا

أعلنت وزارة الأوقاف بقطاع غزة، عن أنه تم تدمير 26 مسجدا بشكل كلي من قبل طائرات الاحتـلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المساجد والكنائس في قطاع غزة المحاصر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 15 على التوالي عدوانا غير مسبوق أسفر عن سقوط آلاف الشهداء ومصابين بين سكان القطاع غزة.



وفي آخر تحديث له قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 248 شهيدا ارتقوا خلال ال24 ساعة الماضية منهم 56 شهيدًا بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وبلغ اجمالي عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، 4385 شهيدا منهم: 1756 طفلا و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطنًا.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية أعلن المكتب الإعلامي عن 164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، منها 5635 مبنى سكنيًا هدمها الاحتلال كليًا والتي تضم 15100 وحدة سكنية.