ماليزيا والصين توقعان مذكرات تفاهم فى الاتصالات والأمن السيبرانى

أكد وزير الاتصالات والرقمية الماليزى فهمي فاضل، أن بلاده والصين، ستوقعان عدة مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، بما فى ذلك فى مجالات إنتاج المحتوى والأمن السيبرانى.

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن الوزير فضل قوله إن: "ماليزيا والصين وقعتا مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات فى سبتمبر من العام الماضي، ولكن هناك العديد من الجوانب الأخرى التى يمكن تحقيق التفاهم فيها، بما فى ذلك مجال إنتاج المحتوى والأمن السيبراني".

وأضاف: "لقد عقدت اجتماعات ثنائية وتمت مناقشة عدد من الأمور، بما فى ذلك إجراءات التعاون الوثيق بين البلدين فى العديد من المجالات بما فى ذلك إنشاء المحتوى أو الإنتاج المشترك الذى يركز على المحتوى الذى يجذب أيضًا السياح الصينيين إلى ماليزيا".

وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى بعد افتتاح الأسبوع الإعلامى الخامس بين آسيان والصين، إن الاجتماعات الثنائية ناقشت أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون فى مجالات الإعلام والإذاعة وتبادل الأخبار والصناعات الإبداعية.

وأشار إلى أنه تلقى دعوة لزيارة عمل إلى (بكين) والالتقاء بعدة أطراف من بينها نظرائه، بالإضافة إلى دعوته للقاء الشركة الأم التى تدير منصة التواصل الاجتماعى تيك توك فى الصين.